شكرا لقرائتكم خبر عن التجارية (ALTIJARIA) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 123فلس، مصحوبا بتدني كمية التداول، كما نلاحظ ظهور اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح في الاجل القصير قد تصل به لمستوى الدعم 120 فلس كمستوى اول ثم 114 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 130 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 121 فلس وبين مستوى المقاومة هو 124 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط