شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع وتراجع ليغلق امس الاحد عند مستوى 3.072 ريال، ليخترق بذلك مستوى الدعم السابق عند 3.08 ريال، مما يعكس الضغوط البيعية التي يتعرض لها السهم في الاجل القصير، لذلك نتوقع انخفاض السهم لمستوى الدعم التالي عند 3 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.11 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.07 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.08 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط