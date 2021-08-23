شكرا لقرائتكم خبر عن كفيك (KFIC) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الاحد عند مستوى 82.80 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 86 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه للوصول لمستوى الدعم التالي عند 70 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 90 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 81.1 فلس وبين مستوى المقاومة هو 84.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط