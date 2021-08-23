شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت (KCEM) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 228 فلس، مصحوبا بظهور اشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع امكانية ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى المقاومة الهام عند 240 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 220 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 226 وبين مستوى المقاومة هو 233 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد