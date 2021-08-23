شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الاحد عند مستوى 1.51 ريال، مستقرا اسفل مستوى الدعم السابق عند 1.53 ريال، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 1.47 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1.55 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.49 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.53 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط