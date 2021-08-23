شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 266 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم حركة تصحيحية لاسفل قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 245 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 275 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 262.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 269.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط