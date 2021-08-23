شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 2.801 ريال، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2.65 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.88 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.78 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.82 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط