الاقتصاد

بنك الدوحة (DHBK) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 23-08-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 2.801 ريال، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2.65 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.88 ريال.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.78 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.82 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا