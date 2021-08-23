شكرا لقرائتكم خبر عن 6 محظورات على الموظف بالجهاز الإدارى للدولة أهمها إساءة معاملة الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية عدة ضوابط ومحظورات على الموظف العام أثناء تأدية عمله، ونشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عبر صفحته الرسمية 6 محظورات على الموظف العام يجب مراعاتها.

1- مباشرة الأعمال التي تتنافس مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.

2- التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص.

3- عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلبوه من بيانات ومستندات.

4- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أومساهمات لصالح أحزاب أو جماعات داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته.

5- إساءة معاملة الجمهور متلقى الخدمة أو استغلال النفوذ الوظيفي لتلقي عمولة أو هدايا بمناسبة القيام بواجبات الوظيفة.

6- الجمع بين وظيفتين وأي عمل اخر من شأنه الأضرار بواجبات الوظيفة.