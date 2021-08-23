شكرا لقرائتكم خبر عن 60.6 مليار ريال تداولات السعوديين في السوق الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تداولات السعوديين في أسواق الأسهم الأمريكية بواسطة مؤسسات السوق المالية «بيعا وشراء» نحو 60.647 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 77.410 مليار ريال في الربع الأول، بانخفاض قدره 21.7 %.

وأظهرت النشرة الإحصائية ربع السنوية الصادرة عن هيئة السوق المالية، أن تداولات السعوديين في السوق الأمريكية انخفضت على أساس سنوي بنسبة 25.4 %، إذ سجلت في الربع الثاني من العام الماضي نحو 81.338 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداول بواسطة مؤسسات السوق المالية في أسواق الأسهم سواء محلية أو إقليمية أو دولية بلغت 1.363 تريليون ريال، في الربع الثاني من 2021، مقابل 1.478 تريليون ريال، منخفضة بنسبة 7.8 %.

وأوضح التقرير أن تداولات السعوديين في السوق الأمريكية شكلت نسبة 96.8 % من إجمالي تداولات السعوديين بالأسواق الخارجية التي بلغت نحو 62.599 مليار ريال.

وبحسب التقرير شكلت التداولات المحلية نحو 1.301 تريليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي، منخفضة بنسبة 7.06 % على أساس ربعي، فيما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 17.5 %.

وبحسب النشرة سجلت تداولات السعوديين في السوق الخليجية نحو 1.190 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 904 ملايين ريال في الربع الاول بارتفاع قدره 31.6 %. فيما سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنحو 24.9 % إذ سجلت في الربع المماثل من العام الماضي نحو 953 مليون ريال.