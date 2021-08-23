شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام تكشف تطور استخدام المحافظ الإلكترونية في مصر.. 81 مليون عملية في 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
1- 16.3 مليون محفظة إلكترونية في مصر بالنصف الأول لعام 2021 بنسبة نمو 16%.
2- 81 مليون عملية إلكترونية نفذت باستخدام المحافظ بالنصف الأول لعام 2021 بنسبة 175%.
3- 35.2 مليون عملية تحويل من محفظة إلكترونية إلى أخرى خلال 6 شهور بنسبة زيادة 300%، وبلغ متوسط قيمة العملية 1203 جنيه.
4- 13.8 مليون عملية إيداع بالمحافظ الإلكترونية بالنصف الأول لعام 2021 بنسبة نمو 109%.
5- 10.2 مليون عملية سحب بالنصف الأول لعام 2021 بنسبة نمو 132%.
6- 16.4 مليون عملية شحن رصيد (محمول / انترنت) باستخدام المحافظ الإلكترونية بنسبة 93%.
7- 5.5 مليون عملية سداد فواتير المرافق وتحويل المرتبات والحوافز وسداد نفقة المطلقات والتبرعات والتسوق الإلكتروني والادخار والإقراض الريفي) بنسبة 323%.