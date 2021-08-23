شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام تكشف تطور استخدام المحافظ الإلكترونية في مصر.. 81 مليون عملية في 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التنسيق الدائم مع مقدمي خدمات الاتصالات لخلق بيئة مدفوعات رقمية، وكذلك وضع الأطر التنظيمية المنظمة لخدمات الدفع باستخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، مما يساعد على انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، والتي تساهم في الإسراع من عملية التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي، وذلك في إطار دعم خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي، ويقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أرقام تكشف انتشار المحافظ الإلكترونية في مصر، وهي:

1- 16.3 مليون محفظة إلكترونية في مصر بالنصف الأول لعام 2021 بنسبة نمو 16%.

2- 81 مليون عملية إلكترونية نفذت باستخدام المحافظ بالنصف الأول لعام 2021 بنسبة 175%.

3- 35.2 مليون عملية تحويل من محفظة إلكترونية إلى أخرى خلال 6 شهور بنسبة زيادة 300%، وبلغ متوسط قيمة العملية 1203 جنيه.

4- 13.8 مليون عملية إيداع بالمحافظ الإلكترونية بالنصف الأول لعام 2021 بنسبة نمو 109%.

5- 10.2 مليون عملية سحب بالنصف الأول لعام 2021 بنسبة نمو 132%.

6- 16.4 مليون عملية شحن رصيد (محمول / انترنت) باستخدام المحافظ الإلكترونية بنسبة 93%.

7- 5.5 مليون عملية سداد فواتير المرافق وتحويل المرتبات والحوافز وسداد نفقة المطلقات والتبرعات والتسوق الإلكتروني والادخار والإقراض الريفي) بنسبة 323%.

تتيح المحافظ الإلكترونية لمالكها إجراء معاملات مالية إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول (باستخدام الـUSSD أو التطبيق للهواتف الذكية)، ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر على مستخدميها الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لهم ولأموالهم، وذلك كله في أي وقت ومن أي مكان من خلال الهاتف المحمول.