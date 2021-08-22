أخبار البورصة اليوم الأحد 22-8-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 22-8-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما صعدت أسهم المضاربات بمؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية وخسر رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.553 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للدواجن، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، جلاكسو سميثكلاين، الملتقى العربي للاستثمارات، التعمير والاستشارات الهندسية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الشمس للإسكان والتعمير، العالمية للاستثمار والتنمية، المجموعة المصرية العقارية، المتحدة للإسكان والتعمير، العامة لمنتجات الخزف والصيني، شركة النصر للأعمال المدنية، تنمية للاستثمار العقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الألومنيوم العربية. إيقاف تداول 18 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للدواجن، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، جلاكسو سميثكلاين، الملتقى العربي للاستثمارات، التعمير والاستشارات الهندسية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الشمس للإسكان والتعمير، العالمية للاستثمار والتنمية، المجموعة المصرية العقارية، المتحدة للإسكان والتعمير، العامة لمنتجات الخزف والصيني، شركة النصر للأعمال المدنية، تنمية للاستثمار العقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الألومنيوم العربية.

البورصة تخسر 2.7 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما صعدت أسهم المضاربات بمؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية وخسر رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.553 مليار جنيه. البورصة تخسر 2.7 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما صعدت أسهم المضاربات بمؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية وخسر رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.553 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 355 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.4 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.3%، والعرب على 6.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 11.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 88.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 8.02 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.3 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09%، ليغلق عند مستوى 10690 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2390 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 12956 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 4177 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2922 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3874 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3580 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1083 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.



تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 750 ألف سهم، 50 ألف سهم، 144 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 3 آلاف سهم، 30 ألف سهم، 21 ألف سهم، 299.6 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركة دلتا للإنشاء والتعمير مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المالية والصناعية المصرية، التعمير والاستشارات الهندسية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 75 ألف سهم، 40 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 750 ألف سهم، 50 ألف سهم، 144 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 3 آلاف سهم، 30 ألف سهم، 21 ألف سهم، 299.6 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركة دلتا للإنشاء والتعمير مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المالية والصناعية المصرية، التعمير والاستشارات الهندسية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 75 ألف سهم، 40 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العربية للصناعات الهندسية، القابضة المصرية الكويتية، النعيم القابضة للاستثمارات، سبيد ميديكال 250 سهم، 93 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 165.6 ألف سهم، 4.2 مليون سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة دلتا للإنشاء والتعمير، بيع المساهم علي مصطفى محمد علبة عدد مليون سهم بسعر 22.20 جنيه بقيمة إجمالية 22.2 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 56.57% إلى 52.243%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة المصرية للدواجن-أجيكو، بيع المساهم شركة نعد للاستثمارات والتنمية 750 ألف سهم بسعر 5 جنيهات بقيمة إجمالية 3.8 مليون جنيه، لتنخفض حصة المساهم من 18.144% إلى 16.38%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة إيه أف لتداول الأوراق المالية.





مهلة الشركات الصغيرةأصدرت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأحد، قرارًا رقم 617 لسنة 2021 بشأن منح الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية مهلة أسبوع بداية من يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس تنتهي في 31 أغسطس الجاري.

وتنتهي المهلة التي منحتها إدارة البورصة المصرية وفق القرار رقم 515 لسنة 2021 للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاقد مع أحد الرعاة المسجلين الثلاثاء 24 أغسطس.