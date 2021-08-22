شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصناعات الهندسية:3 مزايا للسيارة الكهربائية نصرE70 تعرف عليها .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل القابضة للصناعات المعدنية مساعيها للانتهاء من إجراءات الحصول على قرض بقيمة 2 مليار جنيه، لتنفيذ مشروع تصنيع السيارة الكهربائية الجديدة نصرE70 ، بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية في مصانع شركة النصر، ولا سيما بعد قرب الانتهاء من تجارب التشغيل الحالية .

وحول تصنيع السيارة الكهربائية الجديدة، قال المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة النصر للسيارات لـ" الخليج 365"، إن مشروع السيارة يسير على ما يرام ، لافتا أن هناك نماذج حالية من السيارة في مصر يتم اجراء اختبارات عليها للتأكد من جودتها.

أضاف خالد الفقى، أن السيارة التي تم تصنيعها في الصين وسيتم تصنيعها في مصر، ومن مزاياها أنها اقتصادية الاستهلاك، بجانب توفر قطع الغيار في مصر، علاوة على عمل مركز للتدريب على التكنولوجيا الجديدة للسيارة وتوفير مراكز الصيانة .

وبالنسبة للسعر، أشار أن زير قطاع الأعمال العام، يعمل على مسألة تخفيض السعر بحيث يكون جذاب وأقل من مستوى الأسعار في السوق للسيارات المثيلة، موضحا أن المشروع الخاص بتصنيع السيارة الكهربتائية الجديدة نصرE70 يمكن أن يحى مجددا الشركة ويعيدها لعصرها الذهبى .

يشار أن السيارة الكهربائية الجديدة تصل سرعتها القصوى لنحو 165 كيلو متر فى الساعة وتسير بالشحنة الواحدة التى تتكلف نحو 160 جنيها، مسافة تصل لنحو 400 كيلو ، مما يعد ميزة كبيرة لها مقارنة بالسيارات التقليدية ، ومن المتوقع طرح السيارة أوآخر العام المقبل فى السوق المصرى.