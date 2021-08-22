الموافقة على تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر 6 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت موافقة المقام السامي الكريمة على تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر لـ6 أشهر إضافية، لإتاحة الفرصة لمزيد من المنشآت التجارية لتصحيح وضعها والاستفادة من مزايا المهلة، وتحفيز الاستثمار النظامي، بحسب ما أعلنه وزير التجارة رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الدكتور ماجد القصبي، على حسابه الرسمي في تويتر أمس.

ورفع القصبي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة 6 أشهر تبدأ من 15 محرم 1443 (23 أغسطس 2021)، وتستمر حتى 15 رجب 1443 (16 فبراير 2022).

وقال وزير التجارة إن الموافقة الكريمة على تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر تجسد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع، وتحفيز الإقبال للتقدم بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

استفادة منشآت كبيرة

وأكد القصبي استفادة عدد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة تجاوزت إيراداتها السنوية 6 مليارات ريال من الفترة التصحيحية خلال الفترة الماضية، وذلك عبر خياري «الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي»، مبينا أن الوزارة تواصل النظر في طلبات تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف الأنشطة والقطاعات من جميع الأطراف (السعوديين وغير السعوديين)، منذ بداية الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.

طلبات لمختلف الأنشطة

وكشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، المقاولات، خدمات الإقامة والطعام، الصناعات التحويلية، النقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى.

وأوضح البرنامج أن طلبات المتقدمين الواردة تنوعت بين خيارات التصحيح الستة والمحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة).

تجديد دعوة التصحيحوجدد البرنامج دعوته لجميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم، باستثمار هذه الفرصة بالتقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح، قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 15 رجب 1443 الموافق 16 فبراير 2022، والاستفادة من المزايا التي قررتها اللائحة، والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.

ويعزز تصحيح الأوضاع من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها، فيما ستكون آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية صارمة وبأساليب جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المنشآت المخالفة، وضبطها وإيقاع العقوبات المشددة عليها، والتي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معا.







180 يوما مدة الفترة التصحيحية قبل التمديد



بدأت مع نفاذ نظام مكافحة التستر المحدث



تنتهي بتاريخ 15 محرم 1443 (23 أغسطس 2021)



180 يوما المدة الإضافية لتمديد الفترة التصحيحية



تبدأ من 15 محرم 1443 (23 أغسطس 2021)



تستمر حتى 15 رجب 1443 (16 فبراير 2022)



مسار عمل خدمة منصة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر: