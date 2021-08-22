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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي تفقد أمس محطة تنقية مياه عرعر، ضمن زيارته للمنطقة. واطلع خلال الزيارة على سير العمل، مستمعا لشرح مفصل عن أعمال المحطة ومراحل التشغيل ونحوها. والتقى الفضلي بعدد من المستثمرين بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه فرع الوزارة، مناقشا عددا من الموضوعات التي تهم الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، مؤكدا أن الوزارة وفروعها حريصة على تقديم جميع الخدمات للمواطنين وفق ترتيبات وتنسيقات وأدوار معينة مع الجهات ذات العلاقة.

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