شكرا لقرائتكم خبر عن عميلة بنك مصر فرع سمالوط تحذر من الاحتيال بعد استرداد أموالها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت عميلة بنك مصر فرع سمالوط التي تعرضت لعملية احتيال من مشاركة البيانات مع أي اشخاص، لافتة انها تحرمت سريعا مما مكنها من استعادة أموالها.

وتعرضت العملية للاحتيال بعد مشاركة بياناتها البنكية السرية مع آخرين احتالوا عليها وقاموا بتحويل نحو 200 ألف جنيه من حسابها إلى حسابهم، فبعد تدخل الأجهزة الأمنية والمسئولين وبالتنسيق مع بنك مصر تم استرجاع المبلغ وتحويله لحساب العميلة.

ووجهت الشكر لبنك مصر على سرعة الاستجابة للمشكلة وحلها في وقت قياسي، مع توجيه نصيحة للمواطنين بعدم الانخداع من المحتالين وعدم مشاركة البيانات والأكواد الخاصة بالحسابات المصرفية مع أي أطراف أخرى والحرص في ذلك، خاصة أنه يتم تحديث بيانات العملاء داخل فروع البنك، والبنوك لن تقوم بالاتصال بك لتحديث بياناتك عبر الهاتف المحمول.