شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المصروفات تدفع "أنعام القابضة" لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال مجموعة أنعام الدولية القابضة، المُعلنة اليوم الأحد، عن التحول لتسجيل الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 2.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 346 ألأف ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 2.5 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 1.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى زيادة المصروفات العامة والإدارية بنسبة 113%، نتيجة لارتفاع انخفاض قيمة الأصول الثابتة وارتفاع تكاليف العاملين وأيضا بسبب انخفاض مبيعات القطاع الزراعي للربع الحالي بنسبة 100% مقارنة بالربع السابق، على الرغم من أنه أدى إلى انخفاض إجمالي في تكلفة المبيعات بنسبة 8%. وقد ارتفعت صافي الخسارة على الرغم من زيادة الإيرادات للربع الحالي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق 2020 بنسبة 21%.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 1.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 1.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 5.3 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 153 ألف ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 2.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 498 ألف ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض الإيرادات والمبيعات للربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 40% وذلك نتيجة انخفاض مبيعات القطاع الزراعي للربع الحالي بنسبة 100% مقارنة بالربع السابق مما ادي الي انخفاض تكاليف المبيعات بنسبة 35%.