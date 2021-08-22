شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "تهامة للإعلان" ترتفع 150% بالربع الأول من عامها المالي لانخفاض الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال تهامة للإعلان والعلاقات العامة، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 150% خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 11.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 4.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 12.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 5.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض مُجمل الربح نتيجة لإختلاف موسم التوريد إلى المدارس حيث تم خلال الربع المماثل من العام السابق التوريد لعدد كبير منها قبل تطبيق نسبة ضريبة القيمة المضافة الجديدة، وقد تم مقابلة هذا الإنخفاض جزئياً بإرتفاع مجمل ربح قطاع التجزئة بما يقارب 2.3 مليون ريال بعد فتح الفروع الجديدة فى المطارات، إضافة إلى إن الفترة المماثلة من العام السابق تضمن إغلاق الفروع ضمن الإجراءات الإحترازية لمكافحة إنتشار فيروس كوفيد 19.

وتراجعت الإيرادات إلى 16.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 21.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 84.9 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021، مقابل خسائر بلغت 29.1 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021 إلى تأثر الإيرادات سلبياً نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد و إلإنخفاض الكبير فى الإنفاق الإعلاني من العملاء خلال السنة، إضافة إلى إنخفاض الإيرادات بعد إنتهاء عقد بعض المواقع الإعلانية.