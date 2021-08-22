شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "العقارية السعودية" ترتفع 96% بالربع الثاني لزيادة المصاريف العمومية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة العقارية السعودية، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الخسائر بنسبة 95.7% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 9.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 4.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 14.7 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 3.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى زيادة المصاريف العمومية والادارية مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 4 مليون ريال نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة.

كذلك ارتفعت أعباء التمويل بمبلغ 20.7 مليون ريال بسبب وقف رسملة أتعاب التمويل الخاصة بمشروع الوديان بتأثير مقداره 17 مليون ريال نتيجة توقف أنشطة المشروع .

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 163 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 95.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 13.7 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 7.6 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 4.6 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 2.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى إرتفاع المصاريف العمومية والادارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 3 مليون ريال نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة، كذلك ارتفعت المصاريف التسويقيه والبيعية بمبلغ 11.6 مليون ريال بسبب إثبات مخصص الديون المشكوك في تحصليها بمبلغ 8.4 مليون ريال وإرتفاع مصاريف الدعاية والإعلان.