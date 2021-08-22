شكرا لقرائتكم خبر عن "مدينة المعرفة" تتحول للربحية وتحقق 4.7 مليون ريال بالربع الثاني 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة مدينة المعرفة الإقتصادية، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 4.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 324 ألف ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 6.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 3.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى الزيادة في الإيرادات الأخرى الناتجة عن تسييل خطاب ضمان لأحد المقاولين بمبلغ 15.5 مليون ريال سعودي والتي تأثرت بانخفاض مجمل الربح (الإيرادات ناقصاً تكلفة الإيرادات) بمبلغ 11 مليون ريال سعودي.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات إلى 7.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 59 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 71 ألف ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 7.1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 5.3 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 19.6 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2021 إلى انخفاض الإیرادات خلال الربع الحالي.