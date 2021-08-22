شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "صادرات" تتراجع 84% بالربع الثاني لانخفاض المصروفات العمومية والإدارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للصادرات الصناعية، المُعلنة اليوم الأحد، عن التراجع في الخسائر بنسبة 83.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 1.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 11.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 2.4 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 10.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية، وكذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى عدم تكوين مخصصات انخفاض الذمم والاستثمارات.

وفي المُقابل، انخفضت مبيعات الشركة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب مراجعة العمليات التجارية وهيكلتها والتركيز على هوامش الربح قبل الايراد.

وتراجعت الإيرادات إلى 4.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 12.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 4.5 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 11.3 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 2.6 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 0.22 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض مبيعات الشركة، على الرغم من ارتفاع هامش الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2020، وكذلك أخذ مخصصات لبند الزكاة وبند البضاعة بطيئة الحركة، بالإضافة إلى عدم وجود إيرادات اخرى، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.