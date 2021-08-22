شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "المستشفى السعودي الألماني" تتراجع 44% لزيادة تكلفة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني"، المُعلنة اليوم الأحد، عن التراجع في الأرباح بنسبة 44.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 9.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 19.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 23.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى زيادة تكلفة المبيعات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مما يؤثر على نسب الربحية، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 456.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 373.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 21.2 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 37.5 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 12.1 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 21.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض الإيرادات بسبب تراجع حركة المرضى نتيجة انخفاض التعامل مع أحد العملاء الرئيسيين.