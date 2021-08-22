شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الجبس الأهلية" ترتفع 10% في الربع الثاني 2021 لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الجبس الأهلية، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 9.7% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 5.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 5.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 5.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع صافي المبيعات بنسبة 11.26%، وإرتفاع صافي الإيرادات الأخرى (الاستثمارات ) بنسبة 128.02%

وارتفعت الإيرادات إلى 19.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 17.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 19.9 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 22.9 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة صافي أرباح بلغ 14.2 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل أرباح بلغت 17.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى إستمرار تأثير جائحة كورونا.