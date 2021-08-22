شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف بخسائر "جو" بالربع الأول لارتفاع الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لإتحاد عذيب للاتصالات "جو"، المُعلنة اليوم الأحد، عن التراجع في الخسائر بنسبة 1.3% خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 12.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 12.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 6.9 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 8.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع الإيرادات والإيرادات الاخرى وإنخفاض مصاريف الاستهلاك والاطفاء ومصاريف انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية، على الرغم من ارتفاع تكلفة الخدمات ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والادارية وارتفاع تكاليف التمويل.

وارتفعت الإيرادات إلى 75 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 73 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 38.3 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021، مُقابل صافي خسائر بلغ 71.6 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام الماضي إلى انخفاض تكلفة المبيعات، ارتفاع الايرادات الاخرى، وتحقيق ايرادات تمويلية وانخفاض مصاريف الاستهلاك والاطفاء وانخفاض مخصص انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية وانخفاض المصاريف الادارية والعمومية، وذلك على الرغم من انخفاض الايردات وارتفاع مصاريف البيع والتسويق وزيادة خسائر انخفاض القيمة في الممتلكات والمعدات وزيادة الزكاة وضريبة الدخل.