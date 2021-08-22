شكرا لقرائتكم خبر عن "كايرو ثري أيه" تفتتح أكبر معمل تفريخ لتوفير كتاكيت تسمين عالية الجودة بالمدينة الداجنة في الواحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار استراتيجيتها لتطوير صناعة الدواجن، افتتحت مجموعة كايرو ثري أيه- أول مجموعة متكاملة بقطاع الأغذية في مصر- أكبر معمل Single stage للتفريخ في مصر بالمدينة الداجنة في الواحات، بهدف ضمان توفير كتاكيت تسمين ذات جودة عالية لمزارع الشركة وللسوق المحلي، وذلك لحل التحدي في توفير كتاكيت بمعايير جودة مرتفعة من السوق المحلي، وفي ضوء جهود "كايرو ثري أيه" لتنمية كافة القطاعات الإنتاجية والمساهمة في زيادة الناتج القومي.

ويتكون معمل التفريخ من 30 حضانة بسعة 115 ألف بيضة للحضانة الواحدة بطاقة 66 مليون بيضة بإجمالي إنتاج كتاكيت قدره 54 مليون بيضة، وتم تزويد المعمل بأحدث الأجهزة في العالم من شركة Pas Reform وهي من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تقديم حلول معامل التفريخ، كما أن مُعظم الأجهزة الموجودة بالمعمل آلية بالكامل بدون أي تدخل بشري وبأحدث التكنولوجيا لضمان الحفاظ على الكتاكيت المُنتجة من المعمل بأقل معدلات ممكنة من النافق أو التشوهات وتقديم أوزان متجانسة ومتطابقة لجميع الإنتاج من الكتاكيت بدون وجود تفاوت في الأوزان.

وفي سبيل دعم مربي الدواجن، صُمم معمل التفريخ بنظام الـ Single stage، وهو نظام قائم على ضمان دخول جميع بيض الأمهات في وقت واحد لإنتاج قطعان كتاكيت متجانسة تمامًا في الأوزان وبالتالي توفر للمربي الكثير من التكاليف الخاصة بالتربية وتضمن بيع القطيع للمربي في وقت واحد، وفي الوقت نفسه يوفر توسط موقع المعمل بين مزارع الأمهات والتسمين تكاليف كبيرة للشركة خاصة في النقل، بجانب، انخفاض معدلات النافق من الكتاكيت وتسكين الكتاكيت في مزارع التسمين في أسرع وقت وبالتالي توفير بيئة صحية للكتاكيت ومعدلات نمو كبيرة خاصة في المرحلة الأولى من التربية.

قال الدكتور أمير إسكندر الرئيس التنفيذي لشركة كايرو ثري أيه للدواجن، "إن رؤية مجموعة كايرو ثري أيه قائمة على إنشاء أكبر كيان وطني متكامل في صناعة الدواجن يضم كافة عناصر الصناعة ويحقق الترابط بينها بهدف تقديم منتج ذو جودة فائقة بأفضل سعر للمستهلك، وفي سبيل تحقيق هذه الرؤية بدأت المجموعة في دراسة إنشاء مشروع المدينة الداجنة خلال منتصف عام 2017 في خطوة تزامنت مع سعى الحكومة لوقف استيراد الدواجن والتي كانت تقدر بـ 120 ألف طن سنويًا، وبالفعل حصلت على قطعة أرض مساحتها 27 ألف فدان بمنطقة الواحات من وزارة الزراعة بآلية حق الانتفاع لمدة 30 عامًا لإنشاء المدينة الداجنة."

أضاف إسكندر "أن مجموعة كايرو ثري أيه تسابق الزمن لسرعة الانتهاء من كافة عناصر أكبر مدينة داجنة في مصر تتوافر بها جميع حلقات الإنتاج، حيث تم إنشاء 10 مزارع لتربية الدواجن منذ يناير من عام 2019 وحتى الآن بإجمالي 120 عنبر بطاقة استيعابية تصل إلى 375 ألف طائر لكل مزرعة وتبلغ الطاقة الإنتاجية حاليًا نحو 27 مليون طائر، على أن ترتفع إلى 60 مليون طائر عقب اكتمال المرحلة الأولى، والتى سيتم الوصول لها بحلول عام 2022، كما نجحت في إنشاء مزارع الأمهات خلال الربع الأخير من العام الماضي."

وتعتزم مجموعة كايرو ثري أيه، إدخال أول دفعة بيض أمهات للمعمل بنهاية شهر أغسطس الجاري، لإنتاج نحو 663 ألف أم من أمهات الدواجن بنهاية العام الحالي، مستهدفة حصة سوقية خلال الفترة المقبلة تتراوح بين 15-20% من إجمالي إنتاج الأمهات في مصر، البالغ في الوقت الحالي بين 12 إلى 14 مليون أم سنويًا، ويدعم خطط المجموعة تعاقدها في نوفمبر من العام الماضى مع شركة هبرد العالمية للحصول على وكالة توزيع سلالة "هبرد أفيشنسي بلس" –وهي أحدث سلالة دواجن لفصيلة هبرد- والتي تم بدء توزيعها بالسوق المحلي منذ مطلع الشهر الجاري.

والجدير بالذكر أن المرحلة النهائية المتبقية في مدينة الواحات هي افتتاح مصنع الأعلاف مع نهاية الربع الأول عام 2022، وبذلك تكتمل الفكرة الأساسية من المدينة الداجنة بالواحات وهي ضمان توافر جميع حلقات الإنتاج داخل المدينة وتقليل الحاجة للحصول على أي احتياجات خاصة بالمزارع من الخارج، وبالتالي ضمان أعلى معدلات الأمن الحيوي، والتي تضمن تصدير بيض أمهات بأعلى جودة للأسواق المحيطة، وتوفير منتجات لحوم دواجن بأعلى جودة للسوق المصري وأسواق التصدير.