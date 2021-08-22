شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ الغربية يتفقدان مشروعات "حياة كريمة" بقريتى الغريب وتفهنا العزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ومرافقوهم، جولتهم التفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بتفقد عدد من المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بقريتى الغريب، وتفهنا العزب.

وتجول وزير الإسكان، ومحافظ الغربية، بالقريتين، لتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات، والذى يقدم 7 خدمات للمواطنين من خلال مركز تكنولوجى، وكذا تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، والذى يقدم عددا من الخدمات الزراعية والبيطرية، مما يوفر جميع الخدمات المختلفة للمواطنين.

وأكد الوزير، أن الدولة المصرية ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى عام 2014، أولت اهتماماً كبيراً برفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي لخدمة أهالينا بالمناطق الريفية، حيث كانت النسبة فى عام 2014 نحو 12 ٪، وتم رفعها إلى ما يزيد على 40 ٪، ثم جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وتوفير الخدمات للمواطنين، وفى مقدمتها استكمال تغطية المناطق الريفية بخدمات الصرف الصحي، لتعمل على حل مشكلة الصرف الصحى فى الريف المصرى بوجه عام.