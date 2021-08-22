شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ الغربية يتفقدان مجمع الخدمات والمجمع الزراعى بقرية نهطاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجزار: "المركزى للتعمير" يتولى تنفيذ المشروعات الخدمية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى مجمع الخدمات يُقدم 7 خدمات للمواطنين من خلال مركز تكنولوجى بما يحقق توفير الوقت والمجهود

عقب تفقدهما لمشروعات الصرف الصحي، بقرية كفر نواى، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لتفقد مجمع الخدمات، والمجمع الزراعى، الجارى تنفيذهما بقرية نهطاى، بمركز زفتى، بمحافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، يقوم من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، بتنفيذ المشروعات الخدمية بمركز زفتى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، حيث يضم مركز زفتى، 9 وحدات محلية، بها 54 قرية، و82 تابعا.

وأوضح الوزير، أن المشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير، تشمل (مجمعات خدمات المواطنين - مجمعات الخدمات الزراعية – مجمعات ورش صناعية - إنشاء وإحلال ورفع كفاءة الكبارى على المجارى المائية - تطوير وإنشاء ورفع كفاءة الطرق - تطوير وتدعيم توصيل الكهرباء والإنارة العامة - إنشاء وإحلال وتطوير وحدات صحية ومراكز طبية ونقاط إسعاف - إنشاء وحدات اجتماعية ومراكز تنمية الأسرة، بالاضافة إلى إنشاء سكن كريم للحالات المستحقة والتى تزيد عن 1730 حالة).

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: جار بمركز زفتى، تنفيذ مجمعات خدمات المواطنين والتى تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقوم هذه المجمعات بتقديم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعى – وحدة محلية – مجلس محلى)، ومركز تكنولوجى، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجى، بما يحقق توفير الوقت والمجهود.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أنه جار أيضا، تنفيذ مجمعات الخدمات الزراعية، حيث تم تحديد نماذج تتناسب مع تقديم الخدمات الزراعية اللازمة للمواطنين، طبقا لموقف كل قرية، وتُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع بالوحدة المحلية، وتضم مكونات نماذج مجمعات الخدمات الزراعية (وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد) بما يساهم فى تنمية هذه القرى، بجانب إحلال وتجديد وتطوير وإنشاء مراكز الشباب، حيث يتم تحديد الأعمال المطلوبة لتطوير وتجديد مراكز الشباب القائمة، وإنشاء مراكز شباب جديدة من خلال المعاينات والتنسيق مع المختصين بوزارة الشباب والرياضة، ويشتمل مركز الشباب على (1-2) ملعب خماسى، ومنطقة لعب أطفال، وكافتريات، ومبنى أنشطة يضم (حضانة - مكتبة - جيم - صالة ألعاب - صالات أنشطة)، وتبلغ مساحة مركز الشباب الجديد أكثر من 2000 متر مربع.

وأضاف اللواء محمود نصار، أن المشروعات الجارى تنفيذها بمركز زفتى، تشمل، إنشاء ورفع كفاءة الكبارى على المجارى المائية، حيث يتم تحديد الأعمال بالتنسيق مع المختصين من وزارة الرى، بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة، وبين القرى وبعضها، لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات والمساهمة فى تنمية القرى، بجانب تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، حيث يجرى تنفيذ أعمال القواعد الخرسانية لأكشاك الكهرباء والمحولات، وأعمال الحفر لتركيب كابلات الكهرباء وصيانة الأعمد،ة وجار توريد المهمات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لتنفيذ باقى الأعمال.