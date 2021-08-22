شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 22-8-2021، أمام الريال السعودى، سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر1 يورو 4.39 ريال سعودى، وسجل 1جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.68 ريال سعودى.

أما عن أسعار العملات فى مصر شهدت اليوم الأحد، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، العامله فى مصر فى أولى تعاملات الأسبوع، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى والدينار الكويتى، كما كانت أسعارها بأغلاق تعاملات البنوك الخميس الماضى، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.23 للشراء، 18.41 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.24 للشراء، 18.38 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى. وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.39 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.11 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.93 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.68 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.45 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 214.80 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو 214.80 ريال بما يعادل 57.29$ سعر الذهب عيار 22بنحو 196.91 ريال بما يعادل 52.52$ سعر الذهب عيار 21بنحو 187.96 ريال بما يعادل 50.13$ سعر الذهب عيار 18بنحو 161.11 ريال بما يعادل 42.97$ سعر الذهب عيار 14بنحو 125.30 ريال بما يعادل 33.42$ سعر الذهب عيار 12بنحو 107.40 ريال بما يعادل 28.64$ سعر أوقية الذهببنحو 6,680 ريال بما يعادل 1,782$ سعر جنيه الذهببنحو 1,504 ريال بما يعادل 401.04$ سعر كيلو الذهببنحو 214,804 ريال بما يعادل 57,289$