شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 22-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدرهم الإماراتى، استقرارا اليوم الأحد 22-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد الموافق أول أيام الأسبوع للبنوك 22-8-2021، مقابل الجنيه المصرى، مسجلا استقرارا في البنك الأهلى عند سعر 49.25 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى بنك مصر 49.26 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.29 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.