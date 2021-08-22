شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "بدجت" ترتفع 149% بالربع الثاني 2021 وإدارتها تُوصي بتوزيع 42.7 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت"، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 149.3% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 56.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 22.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 58.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 23.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى تحسن ايرادات التأجير قصير الأجل في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والتي كانت منخفضة بسبب التأثر بالإغلاق الكلي والجزئي المتعلق بجائحة كورونا.

وارتفعت الإيرادات إلى 237.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 187.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 111.4 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 68 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 42.7 مليون ريال، بواقع 0.6 ريال للسهم، وبنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 55.2 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 45.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.