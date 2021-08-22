شكرا لقرائتكم خبر عن "المملكة القابضة" تتحول للربحية بالربع الثاني لارتفاع حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة المملكة القابضة، المُعلنة اليوم الأحد، تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 412.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.1 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 536.5 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 1 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى إرتفاع حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، بالإضافة إلى إنخفاض في خسائر قيمة إستثمارات بحقوق الملكية وارتفاع في دخل التوزيعات وكذلك ارتفاع ايرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى وانخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق.

كذلك انخفضت الأعباء المالية وانخفاض في خسائرالإنخفاض في قيمة أصول مالية وايضا انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 421.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 214.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 503.3 مليون ريال أرباح في الأشهر الستة الأولى من 2021، مقابل خسائر بلغت 1.2 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 91.1 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 50.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى إرتفاع المكاسب الأخرى وانخفاض تكاليف تشغيل الفنادق.