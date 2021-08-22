شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. خط غاز الخفجي يبدأ الضخ بطاقة 11 مليون قدم مكعبة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ذكرت مصادر نفطية، أن تشغيل خط التصدير الأول للغاز من منطقة عمليات الخفجي للكويت، والذي جرى تدشينه قبل أسبوع، دخل الخدمة رسمياً ويعمل حاليا بطاقة 11 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا و 29 مليون قدم مكعبة من الغاز الحمضي و 6 آلاف برميل يوميا من المكثفات من خلال خط أنابيب متعدد المراحل قياس 12 بوصة وبطول 110 كيلومترات موزعة بين المناطق البرية والمنطقة البحرية إلى دولة الكويت.

وذكرت المصادر أنه بعد زيادة إنتاج حقل الخفجي ليتراوح يوميا بين 350 و400 ألف برميل يوميا لن يكون هناك أي أثر بيئي للانبعاثات الكربونية حيث ستصل معدلات حرق الغاز الى نسب متدنية للغاية، بحسب صحيفة الأنباء الكويتة.

وقالت المصادر ان الشركة الكويتية لنفط الخليج مقبلة على العديد من المشاريع الكبرى كذلك في منطقة عمليات الوفرة، حيث تعمل الشركة على قدم وساق لإيصال الغاز الموجود من منطقة عمليات الوفرة والمقدر بنحو 40 مليون قدم مكعبة إلى الكويت من خلال ربطه مع عمليات شركة نفط الكويت في منطقة الغرب.

وأشارت إلى كل هذه المشاريع تهدف إلى تلبية احتياجات الكويت من الطاقة النظيفة لتشغيل محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي بدلا من حرق النفط الخام.

يذكر أن تشغيل خط الغاز الجديد يأتي في إطار الاستغلال الأمثل للثروات البترولية في المنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية وبهدف تعزيز إمكانات الكويت من إمدادات الغاز وتنفيذا للتوجهات والخطط الاستراتيجية التي تبنتها الشركة وبفضل الجهود المتضافرة لقيادات الشركة السابقة والحالية والعاملين فيها.

ومؤخرا، أعلنت الشركة الكويتية لنفط الخليج عن نجاحها في مد أول خط أنابيب بري وبحري بطول 100 كيلو مترلنقل الغاز من مرفق التصدير بعمليات الخفجي المشتركة إلى الكويت عن طريق الربط مع خطوط الغاز التابعة لشركة نفط الكويت والتي تقوم بتغذية محطة الزور للطاقة.

وتصل الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب نقل الغاز بـ24 مليون قدم مكعب من الغاز الخفيف، وهو ما يعزز من إمكانات الكويت في الاستفادة من موارد الغاز المتاحة ويسهم في استغلالها محليا في إنتاج وتوليد الطاقة ويخفض تكاليف استيراد كميات الغاز المطلوبة لتغطية الاستهلاك المحلي لاسيما في أوقات الذروة.