شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات فى سوق العبور للجملة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 22-8-2021 ارتفاعا طفيفا في أسعار بعض الأصناف ومنها الطماطم والبطاطس وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة.

وسجلت الطماطم أسعار من 2- 4.2 جنيها للكيلو، ومقابل 2-4 جنيهات للكيلو، والبطاطس بين 3-6.25 جنيها للكيلو مقابل 3-6 جنيهات للكيلو، أسعارالملوخية تتراوح بين 1.5-3 جنيهات الكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى بين 2.5-5 جنيهات، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر الكوسة بين 3- 6.5 جنيهات للكيلو، والبامية 5-9 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء بين 7-18جنيها للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو.