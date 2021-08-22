شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأحد 22-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الأحد 22-8-2021، أمام الجنيه المصرى وذلك فى أولى تعاملات الأسبوع بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 22-8-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، العامله فى مصر فى أولى تعاملات الأسبوع، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى والدينار الكويتى، كما كانت أسعارها بأغلاق تعاملات البنوك الخميس الماضى، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.23 للشراء، 18.41 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.24 للشراء، 18.38 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.12 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.