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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأحد 22-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر
وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 22-8-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، العامله فى مصر فى أولى تعاملات الأسبوع، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى والدينار الكويتى، كما كانت أسعارها بأغلاق تعاملات البنوك الخميس الماضى، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.23 للشراء، 18.41 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.24 للشراء، 18.38 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.12 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.16 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.
4.23 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.15 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.