شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد اليوم الأحد.. الطن بين 14200- 14600جنيه في المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار مواد وخامات البناء في السوق المحلى اليوم الأحد 22-8-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

واستقرت أسعار الحديد بين 14200- 14600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، في حين تراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

وسجلت أسعار الأسمنت الأسود 880- 1150 جنيها تسليم أرض المصنع، ويتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، وتراوح سعر الأسمنت "المخلوط" بين 550-600 جنيه تسليم أرض المصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.

واستقرت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700جنيها للطن سعر المستهلك، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان.