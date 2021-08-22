شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا قطاع الأعمال والطيران يبحثان آخر مراحل تنفيذ مشروع رأس جميلة بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لقاء مشتركا لوضع الخطوط النهائية الخاصة بإقامة مشروع سياحي فندقي برأس جميلة في مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور مجلسي إدارتي شركتي المنتزه للسياحة والاستثمار وايماك العقبة وعدد من قيادات الوزراتين.

يقام المشروع على قطعتي أرض متلاصقتين تمتلكهما شركتي (المنتزه للسياحة والاستثمار) التي تسهم بها شركة إيجوث، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة (إيماك العقبة) التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك من خلال ضم الأرضين ليصبح مشروع وكيان واحد كبير تساهم فيه الشركتين كل بحصته فى الأرض.

خلال الاجتماع، استعرض الجانبان الإجراءات اللازمة للبدء في إقامة المشروع والخطوات التنفيذية للمشروع والـبرامج الزمنية المقررة للتنفيذ، بجانب تشكيل فرق ولجان للمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع .

وقد أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، أن مشروع رأس جميلة يأتي في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة، مشيرا إلى مقومات المنطقة ومزاياها الاستثمارية، وضرورة استدعاء المطورين المتخصصين في مثل هذه المشروعات الكبرى أسوة بما تم في قطاع السياحة والفنادق التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.

من جانبه، أشاد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بالتعاون المثمر والتنسيق بين الوزارتين في عدد من الملفات والمشاريع المشتركة متطلعا سيادته إلى استمرار المزيد من التعاون بما يخدم الدولة المصرية، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية بمثل هذه المشروعات الاستثمارية وان وزارة الطيران المدنى تعمل على تذليل كافة التحديات والعقبات امام المستثمرين وتستهدف وتشجع مثل هذه المشروعات التى تساهم فى زيادة الدخل القومى المصرى، مؤكداً ان الوزارة لديها مخطط طموح ومشروعات ضخمة لتمنية مواردها خلال الفترة القادمة .