شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 22-8-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 22-8-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، العامله فى مصر فى أولى تعاملات الأسبوع، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى والدينار الكويتى، كما كانت أسعارها بأغلاق تعاملات البنوك الخميس الماضى، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.23 للشراء، 18.41 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.24 للشراء، 18.38 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

​​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.23 للشراء، 18.41 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.24 للشراء، 18.38 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.26 جنيه للشراء، 21.46 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 21.27 جنيه للشراء، 21.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند 49.25 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.