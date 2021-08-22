شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأحد 22-8-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار فى أولى أيام الأسبوع اليوم الأحد الموافق 22-8-2021، وذلك علي شاشات التداول فى البنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "cib" سجل 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.65 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.63 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.65 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.