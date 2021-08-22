شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 22 حتى 26 أغسطس الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة البحر الأحمر، الأندلس، عذيب للاتصالات، الوطنية للتعليم، ثوب الأصيل، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح كل من الرياض ريت، أسمنت القصيم، بن داود، فضلاً عن صرف أرباح كل من شركة أسمنت الجنوبية، مصرف الإنماء، البنك الأهلي السعودي، أسمنت الشرقية، الجزيرة، أسمنت الشمالية، جرير، وقت اللياقة، اس تي سي.

ويُستحق، اليوم الأحد، توزيع أرباح شركة أسمنت القصيم بقيمة 90 مليون ريال على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2021، بواقع 1 ريال للسهم، وبما يُعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، اليوم الأحد كذلك توزيع أرباح نقدية على مساهميها عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 175 مليون ريال، بواقع 1.25 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الإسمية تبلغ 12.5%.

ويُستحق، يوم الأحد، توزيع أرباح صندوق الرياض ريت عن النصف الأول من العام 2021، بنسبة 2.71%، بواقع 0.27 ريال للوحدة.

ويبدأ مصرف الإنماء، يوم الأحد، توزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 695.735 مليون ريال، موزعة على عدد 1.987 مليار سهم، بواقع 0.35 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 3.5%.

ويبدأ البنك الأهلي، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 2.9 مليار ريال، بواقع 0.65 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية تبلغ 6.5%.

وتبدأ شركة أسمنت المنطقة الشرقية، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية على مساهميها عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 120.4 مليون ريال، بواقع 1.4 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الإسمية تبلغ 14%.

ويبدأ بنك الجزيرة، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 287 مليون ريال، بواقع 0.35 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية تبلغ 3.5%.

ويبدأ شركة أسمنت المنطقة الشمالية، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية على مساهميه عن الربع الثاني من العام 2021، بقيمة 45 مليون ريال، بواقع 0.25 ريال للسهم، وبنسبة 2.5% من القيمة الإسمية للسهم.

وتنظر عمومية شركة الأندلس العقارية، يوم الأربعاء، في مُقترح زيادة رأس مالها من 700 مليون ريال إلى 933.333 مليون ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة.، علماً بأن قيمة الزيادة في رأس المال سيتم سدادها عن طريق تحويل مبلغ 233.333 مليون ريال من كل من بند "الأرباح المبقاة" وبند "الاحتياطي النظامي، وبناء عليه، يرتفع عدد الأسهم من 70 مليون سهم إلى 93.3 مليون سهم، بزيادة قدرها 23.3 مليون سهم.

وتبدأ شركة جرير للتسويق، يوم الأربعاء، توزيع أرباح نقدية على مساهميه عن الربع الثاني من العام 2021، بقيمة 168 مليون ريال، بواقع 1.4 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الإسمية تبلغ 14%.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة إتحاد عذيب للاتصالات "جو"، يوم الأربعاء، على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول من العام المالي 2022 وتحديد أتعابه.

وتصوت عمومية الشركة الوطنية للتربية والتعليم، يوم الأربعاء، على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة يمامي والتي لرئيس مجلس الادارة خالد بن محمد الخضير مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد إيجار مبنى مجمع تعليمي في مدينة الرياض لمدة عشر سنوات ملزمة على الطرفين ابتداء من ٩ سبتمبر 2021، وذلك بقيمة ايجار سنوي بمبلغ 7.950 مليون ريال مع زيادة بمقدار مليون ريال على قيمة الايجار السنوية كل خمس سنوات.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة ثوب الأصيل، يوم الخميس، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 4 سبتمبر 2021 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 3 سبتمبر 2024.

ويُستحق، يوم الخميس، توزيع أرباح شركة بن داود القابضة عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 142.9 مليون ريال، بواقع 1.25 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 12.5% من القيمة الإسمية للسهم.

وتبدأ شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، يوم الخميس، توزيع أرباح نقدية على مساهميها عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 23.6 مليون ريال، بواقع 0.45 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 4.5% من القيمة الإسمية للسهم.

وتبدأ شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي"، يوم الخميس، توزيع أرباح نقدية على مساهميها عن عن الربع الثاني من العام 2021، بقيمة 2 مليار ريال، بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم.