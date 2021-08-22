شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف زيادة تحويلات المصرين العاملين بالخارج لـ30 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة زيادة تحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالى 2021/2022 لتصل الى حوالى 30 مليار دولار، وكانت قد سجلت نحو 28.5 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو وحتى مايو 2020-2021 مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019-2020.

وأوضحت وزارة التخطيط في تقرير لها أن مصر جاءت في المرتبة السادسة، بين الدول الأكثر استقبالاً للتحويلات من الخارج، بحجم تحويلات، بلغ 24.4 مليار دولار، في عام 2020.

وأكد التقرير، أن مستهدفات خطة العام الرابع والأخير 2021-2022، من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة 2018-2019 – 2021-2022، تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأشار التقرير أي أن حجم تحويلات المصريين بالخارج، خلال الفترة بين شهري يوليو ومارس، من العام المالي 2020-2021، قد بلغت 23.4 مليار دولار.

ويذكر ان تحويلات العاملين بالخارج سجلت نحو 28.5 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو وحتى مايو 2020-2021 مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019-2020.

كما شهدت ارتفاعا خلال شهر مايو 2021 بمعدل سنوي بلغ 45.2% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر مايو 2020).