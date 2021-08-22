شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتراجع للجلسة الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 22-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وتصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، مسجلاً خسائر لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت -1.26% بما يعادل -143.299 نقطة، في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك مازلنا على موقفنا السابق بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 11,500، بشرط ثبات مستوى الدعم 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,100 ومستوى المقاومة 11,500.