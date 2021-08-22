شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 22-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم دار الأركان (4300) في آخر جلساته، بضغط سلبي مستمرة بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أدى إلى كسر السهم بانخفاضه الأخير خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مسجلاً خسائر جديدة بنسبة بلغت -0.78% بما يعادل -0.08 نقطة، ما يعرضه للمزيد من الضغوط السلبية، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر السهم.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى 10.30، ليستهدف مستوى الدعم المهم 9.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.06 ومستوى المقاومة 10.45.