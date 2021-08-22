شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 22-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -1.58% بما يعادل 36 هللة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.12، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 23.14.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.12 ومستوى المقاومة 23.14.