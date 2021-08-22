شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يحاول تصحيح الاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 22-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر كسر السهم لخط اتجاه صاعد في وقت سابق، وبضغط سلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.64% ليخسر السهم نحو 12 هللة، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الصاعد واكتساب الزخم الإيجابي اللازم الذي قد يساعده على استعادة تعافيه.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 19.20، ليستهدف مستوى الدعم المهم 17.84.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.30 ومستوى المقاومة 18.96.