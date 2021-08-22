شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يصل لآخر فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 22-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مسجلاً خسائر -2.32% ليخسر السهم نحو 44 هللة، ليستند السهم بدوره إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كآخر محاولة له لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى الدعم 18.62، ففي حالة ثبات هذا الدعم سيساعد السهم على اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على الارتداد ارتفاعاً، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.94 ومستوى المقاومة 19.32.