شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل صباحي – 22-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سبكيم العالمية (2310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.18% ليخسر السهم نحو 75 هللة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده ي الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 34.95 استعداداً لمهاجمته، طيلة ثبات الدعم 31.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.70 ومستوى المقاومة 34.95.