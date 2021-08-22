شكرا لقرائتكم خبر عن سويكورب وابل ريت وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 22-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سويكورب وابل ريت (4345) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.67% ليخسر السهم نحو 14 هللة، ما أدى إلى كسر السهم لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 8.25، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 7.64.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.00 ومستوى المقاومة 8.55.