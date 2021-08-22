شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 22-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الواحة (3007) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة أعلن عنها عند كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.52% بما يعادل -1.30 نقطة، ويعاني السهم أيضاً من الضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى 85.90، ليستهدف مستوى الدعم المهم 79.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 82.00 ومستوى المقاومة 85.90.