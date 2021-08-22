شكرا لقرائتكم خبر عن بروج للتأمين يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 22-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بروج للتأمين (8270) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولات السهم دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.85% ليخسر السهم نحو 25 هللة، ليحاول بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 28.10، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 30.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.10 ومستوى المقاومة 30.70.