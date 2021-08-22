شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الاتصالات يتعرض للسقوط الحر – تحليل صباحي – 22-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق مؤشر قطاع الاتصالات (TTSI) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليكسر المؤشر بهذا الانخفاض خط اتجاه صاعد على المدى القصير، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 8,384.80، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 8,055.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,055.30 ومستوى المقاومة 8,384.80.