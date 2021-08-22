مليار و 83 مليون دولار صادرات مصر من الملابس الجاهزة.

43 % زيادة في الصادرات الطبية لتسجل 382 مليون دولار.

1.07 مليار دولار صادرات إلى أفريقيا.

17.7 مليار دولار صادرات أول 7 أشهر مقابل 14.5 مليار

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 % ارتفاعاً فى صادرات مصر بقيمة 17.7 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.