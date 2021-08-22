الاقتصاد

22 % ارتفاعاً فى صادرات مصر بقيمة 17.7 مليار دولار

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القاهرة - سامية سيد - تشهد صادرات مصر منذ بداية 2021 حالة من الرواج الملحوظ رغم التداعيات السلبية لفيروس على حركة التجارة العالمية، وفيما يلي أبرز المعلومات عن صادرات مصر أول 7 أشهر من 2021.

 

17.7 مليار دولار صادرات أول 7 أشهر مقابل 14.5 مليار

5.5 مليار دولار صادرات مصر للاتحاد الأوروبي بزيادة 46 %.

 

ارتفاع الصادرات للدول العربية لتبلغ 5.3 مليار دولار.

1.07 مليار دولار صادرات إلى أفريقيا.

1.29 مليار دولار صادرات للولايات المتحدة بزيادة 51%

43 % زيادة في الصادرات الطبية لتسجل 382 مليون دولار.

45 % ارتفاعاً بصادرات الصناعات الهندسية

مليار و 83 مليون دولار صادرات مصر من الملابس الجاهزة.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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